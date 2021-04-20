هكذا علق محمد عبد الرحمن عقب انتهاء حلقته في "رامز عقله طار"

كان الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر والشهير ب"توتا" ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الثامنه من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.



ونشر الفنان محمد عبد الرحمن صوره له عقب انتهاء البرنامج عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" معلقا علي حلقته مع رامز جلال قائلا:" شوفولي حاجه استر بيها نفسي منك لله يا رامز".





وكان رامز جلال مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.













يذكر أن محمد عبدالرحمن خارج عن السباق الرمضاني لهذا العام، ولكن كان أخر أعماله ظهوره كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنان هشام جمال، وليلي أحمد زاهر، وحقق نجاحًا كبيرًا رغم أن دوره كان ضيف شرف فقط.