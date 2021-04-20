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خبير علاقات: "لازم نجدد حياتنا روحانيا خلال شهر رمضان"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن المرأة عليها أن تبعد عن أي شيء يثير المشاكل مع الزوج خلال فترة الصيام، خاصة وأن الزوجة يكون على علم بما يعصب الزواج خلال هذه الفترة.

وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المراة عليها أن تقوم بتغير الأيام حتى لا تتحول الحياة إلى روتين سواء خلال شهر رمضان أو خلال الإجازات، معقبة: "لازم نجدد حياتنا".

ولفت إلى أن هناك ضرورة للعمل على تجديد حياتنا خاصة خلال شهر رمضان، معقبًا: "لازم نجدد حياتنا روحانيا خلال شهر رمضان، ونعمل على تقليل العصبية، وهذا الأمر يأتي بالتدريج".

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