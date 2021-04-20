خبيرة تغذية تفجر مفاجأة عن المكملات الغذائية الكيميائية (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البيسليوم متواجد في العديد من المكملات الغذائية المرخصة من قبل وزارة الصحة، وهذه المادة تعمل على تقليل الشهية إلى حد كبير للأطفال، وهذا يساعد على خفض الوزن، خاصة وأن المعدة تحتفظ به لمدة تصل لـ14 ساعة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض المكملات الغذائية تساعد على خفض الوزن، ولكنها مضرة للجسم، خاصة أنها تعمل بصورة كيمائية، وهذا يؤثر سلبًا على المخ.



وأضافت أن هناك كورسات مخصصة لمريض الاكتئاب الذي يتناول بعض العقاقير لتحسين الحالة المزاجية، خاصة وأن هذه العقاقير تفتح الشهية إلى حد كبير، ولهذا يجب أن يحتوي الكورس على العديد من المواد التي تقلل الشهية.

