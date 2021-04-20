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بعد اسعاد يونس.. نيللي كريم تشارك في تحدي الخير لإجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت النجمة نيللي كريم في تحدي الخير الذي اطلقته احدى المستشفيات الخيرية"،واعلنت عنه الفنانة الكبيرة اسعاد يونس مع انطلاق شهر رمضان.

ونشرت نيللي كريم فيديو لها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن من خلاله مشاركتها في تحدي الخير، من اجل اجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للاطفال بالمجان.


وطالبت اسعاد يونس من خلال اعلان من تنفيذ واخراج شركة ميديا هب سعدي-جوهر، جموع الشعب المصري بالتبرع لصالح مسشتفى الناس من أجل انقاذ حياة عشرات الاطفال الذين ينتظرون التبرعات من أجل الخضوع للعمليات على الفور والعودة للممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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نيلي كريم اسعاد يونس

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