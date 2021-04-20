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الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قامت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر بتنفيذ عدد " ٦ " قوافل علاجية بمدن جنوب الغردقة ( سفاجا - القصير - مرسي علم- الشلاتين- حلايب ) للكشف علي المرضي من أهالي البحر الأحمر وتقديم كافة الأدوية العلاجية لهم بالمجان وتحويل الحالات المحتاجة الي المستشفيات.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بأن القوافل الطبية استمرت طوال الفترة الماضية ؛ حيث بدأت ١-٤ وانتهت ١٢-٤، قامت خلال هذه الفترة بالكشف عن " ١٣٠٧ " حالة في التخصصات ( باطنة - جرائم- نساء - أطفال - أسنان - تنظيم أسرة ) ؛ مضيفًا أن قوافل العلاجية الستة قامت بتقديم الخدمة الطبية للمرضي من الفحوصات المعملية والاشعة التليفزيونية " سونار " ؛ بالإضافة إلي تحويل " ١٤ " حالة من حالات المرضي التي تحتاج إلي استكمال العلاج الي المستشفيات العامة.

وأوضح حنفي أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات للحالات المرضية وصرف العلاج بالمجان داخل تلك القوافل، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بأن القوافل الطبية بمدن الجنوب قامت بعمل أكثر من " ٢٣٦ " تحليل معملي ؛ وعمل موجات صوتية لعدد " ٧٢ " حالة وتم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكر لعدد " ١٤٧ " حالة ؛ كما قامت القوافل الطبية بعمل " ٢٣ " حالة أشعة سينية عادية.

ومن جانبهم قدم أهالي مدن الجنوب الشكر إلي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ؛ علي اهتمامه بأهالي مدن الجنوب معربين عن مدي سعادتهم علي استمرار توافد القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان ؛ كما قدموا لسيادته تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)
الكشف عن " ١٣٠٧ " حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب بالغردقة (صور)

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