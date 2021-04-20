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بوش: الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:50 م
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إن الحزب الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابق، معتبرا أن الحزب أصبح "انعزاليا".
بوش: الحزب
الجمهوري اليوم أبعد ما يكون عما كان عليه في السابقترامب: على الجمهوريين تبني
أجندتي السياسية
ورأى أن مرشحي
الحزب لمجلسي النواب والشيوخ، الذين يتمتعون بـ"مواقف تقدمية بشأن قوانين
الهجرة والمهاجرين الشباب الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة وإصلاح قانون
الأسلحة وتمويل المدارس العامة لديهم فرصة للفوز بالبيت الأبيض في عام 2024".
وأضاف:
"أعتقد أن ذلك يعتمد على التركيز والنزاهة واللياقة ومحاولة حل
المشكلات".
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