Advertisements

استشاري: زيادة الوزن ممكنة بعد إجراء عملية تكميم المعدة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لزيادة الوزن بعد إجراء عملية تكميم المعدة، ولكن هذا الأمر لا يحدث إلا قليلا.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لو في واحد عمال ياكل سكريات، ويتناول الكثير من الوجبات الصغيرة طوال اليوم.. مش هنقعد مع المريض في البيت، لازم تكون رقيب على نفسك شوية".

ولفت إلى أن الجسم يكون لديه القدرة على إعادة الوزن مرة أخرى بعد إجراء عمليات جراحات السمنة، ولذلك هناك ضرورة من تعاون المريض مع الطبيب في الحفاظ على خفض الوزن، بعد إجراء العملية المناسبة سواء تكميم المعدة أو تحويل المسار.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 10 ساعة

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر