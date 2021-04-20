استشاري: زيادة الوزن ممكنة بعد إجراء عملية تكميم المعدة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لزيادة الوزن بعد إجراء عملية تكميم المعدة، ولكن هذا الأمر لا يحدث إلا قليلا.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "لو في واحد عمال ياكل سكريات، ويتناول الكثير من الوجبات الصغيرة طوال اليوم.. مش هنقعد مع المريض في البيت، لازم تكون رقيب على نفسك شوية".



ولفت إلى أن الجسم يكون لديه القدرة على إعادة الوزن مرة أخرى بعد إجراء عمليات جراحات السمنة، ولذلك هناك ضرورة من تعاون المريض مع الطبيب في الحفاظ على خفض الوزن، بعد إجراء العملية المناسبة سواء تكميم المعدة أو تحويل المسار.

