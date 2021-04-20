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الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.
الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق
الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

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