الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021، تاسع أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.



- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.