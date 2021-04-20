خالد كمال يطلب الزواج من غادة عبد الرازق.. الحلقة الـ9 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وبدأت أحداث الحلقة بطلب "سيد" وهو الفنان خالد كمال من "غزال" الزواج مما جعلها تتفاجأ، وحزن "عمرو عبد الجليل" بسبب ذلك وكشفو سرها لـ"وفاء عامر" وهي المعلمة "قدرية".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

