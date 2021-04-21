أمين لجنة الصحة بـ"الشيوخ": تحسين وتطوير أوضاع هيئة التمريض أمر جاد

قال الدكتور علي مهران، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن تحسين وتطوير أوضاع هيئة التمريض أمر مهم، لأن التمريض لا يحصل على حقه طوال الفترة الماضية.





وأكد "مهران" فى تصريح لبوابة " الفجر " عندما تتحسن أحوال هيئة التمريض، تتحسن الخدمة الصحية التي يتلقاها المريض، وعندما تعمل الممرضة فى بيئة عمل مناسبة وتتلقى مرتب مجز، يتشجع الطلاب الطلاب للالتحاق بالتمريض.





وتابع: إذا عملت الممرضة فى ظروف صعبة فإنها تكون طاردة للعمل فى مجال التمريض، والظروف تكون غير مناسبة، مشيرا إلى أن تطوير الخدمات التمريضية تبدأ من تحسين مستوى مدارس التمريض، وتغيير الثقافة الموروثة فى المهنة أنها أقل من المهن الأخرى، وتوفير العمل المناسب لهم، وتدريس مناهج التمريض بالإنجليزي، والكمبيوتر أيضًا، حتى تطور من نفسها وتكون مسؤولة عن التسجيل الطبي، وتؤدي دور عظيم، بالإضافة إلى أن يكون المرتب مجزي.



