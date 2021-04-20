بعد وفاتها.. أحلام الجريتلي تظهر في الحلقة الثامنة من "نسل الأغراب"

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث بظهور "شامية" الفنانة أحلام الجريتلي، ومقابلتها بـ"عساف" التي ظلت تتحدث عن الدنيا وعن فترة حبسها، وأنها كانت تعتقد أنها ستموت قبل أن ترى "عساف" وأولادها ، لتخبره أن الشخص الذي خطفها أخبرها أنه فعل ذلك بناءً على طلبها، ليخبرها أنه في فترة حبسها لم يكن يفكر في أي شئ غير نجلها "غفران"، وزوجها الذي قام بقتله، ليعرفها على ابن شقيقتها "بكري"، لتخبره أنه تغير كثيرًا، ثم يطلب من "عساف" أن تظل محبوسة لكي لا تهد الدنيا عليهم، لتوبخه على كلامه، وتسأله عن والدته فيخبرها أنها بخير، ثم يقوم عساف بالتقاط عدة صور لها ثم قام بإرسالها لغفران.





"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.