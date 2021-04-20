الاتحاد الألماني يهاجم بطولة دوري السوبر الأوروبي

طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء استبعاد 12 ناديا المرتبطين بدوري السوبر الأوروبي الانفصالي، من كل المسابقات حتى إعادة النظر في الأمر.





وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني في حساب الاتحاد على تويتر: "يجب منع الأندية وفرق الشباب الخاصة بها من كل المسابقات حتى يفكروا أولا في مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية الصفوة في العالم، وليس فقط في أكياس ومحافظ النقود".





وأعلن 12 ناديا يوم الأحد تأسيس دوري السوبر في خطوة من المنتظر أن تشهد صراعا على السيطرة على اللعبة وإيراداتها الضخمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).





ولم يوقع أي ناد ألماني على هذه الاتفاقية حيث تكونت الأندية من 6 فرق إنجليزية و3 فرق إسبانية و3 فرق إيطالية.





وسيمول بنك (جيه.بي مورجان) الأمريكي المسابقة الجديدة وسيمنح الأندية المؤسسة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للإنفاق على البنية التحتية والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.



