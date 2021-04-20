ترقب في الأهلي.. موعد قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يشارك فيه المارد الأحمر لموسم 2021.

وحدد الكاف يوم 30 أبريل الجارى ليكون موعدا لسحب قرعة دور الثمانية للبطولة ، بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

ويشارك في ربع نهائي البطولة الأفريقية هذا العام فريق الأهلي، بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة الأولى خلف فريق سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة في المركز الأول.

جدير بالذكر، أن الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية بعد أن فاز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.