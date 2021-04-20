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واردات الصين من النفط العربي تقفز في مارس

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
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ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 8.8 في المئة في مارس آذار عما كانت عليه قبل عام مدفوعة بقوة الطلب ومع وصول شحنات تأخرت بسبب تكدس في الموانئ.

وعاودت الواردات من الإمارات الزيادة أيضا وقفزت 86 في المئة.

وبلغ حجم الشحنات من السعودية 7.84 مليون طن، وهو ما يعادل 1.85 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الثلاثاء، وذلك مقابل 1.7 مليون برميل يوميا قبل عام. غير أن الواردات تباطأت عما كانت عليه في فبراير شباط حين سجلت 1.94 مليون برميل يوميا.

واحتفظت السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي.

وكانت موانئ مركز شاندونغ لتكرير النفط بالصين قد شهدت تكدسا لبضعة أسابيع في فبراير شباط مما أبطأ من وصول النفط.

ويتوقع محللون من رفينيتيف تراجع الشحنات من السعودية مرة أخرى في أبريل بسبب خفض طوعي للإمدادات السعودية بواقع مليون برميل يوميا وزيادة أسعار الخام العربي الخفيف المتجه للسوق الآسيوية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا زيادة إمدادات النفط الخام من الكويت إلى 0.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وبلغت واردات الصين من الإمارات 0.71 مليون برميل الشهر الماضي، بزيادة 86 في المئة عنها قبل عام.

وزادت الشحنات من سلطنة عُمان 60 في المئة عنها قبل عام لتصل إلى 0.86 مليون برميل يوميا.

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