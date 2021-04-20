Advertisements

الأخدود بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم فريق الأخدود بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه العروبة بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المباراة النهائية التي أقيمت الاثنين على ملعب العروبة بالجوف.

 

يذكر أن كلا من العروبة والأخدود ومعهما الخلود وبيشة تأهلوا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة القدم فريق الاخدود السعوديه

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ أقل من ساعة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

زلاتكو داليتش – الرجل الذي صنع مجد كرواتيا

آخرهم العين.. 6 مناسبات رسمت فيها "ركلات الترجيح" طريق العرب في مونديال الأندية

بيكفورد يكشف شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام سويسرا

رغم التأهل.. تونس تعادل رقما سلبيا في "الكان"

بعد عطال.. كارثة جديدة تضرب منتخب الجزائر

جماهير ليفربول تختار "مانى" أفضل لاعب فى مباراة السوبر الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر