الأخدود بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم فريق الأخدود بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه العروبة بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المباراة النهائية التي أقيمت الاثنين على ملعب العروبة بالجوف.

يذكر أن كلا من العروبة والأخدود ومعهما الخلود وبيشة تأهلوا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022