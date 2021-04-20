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الأزهري: في العهد النبوي كان هناك 47 موفدًا وسفيرًا (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إنه خلال العهد النبوي بالعام 11 هجريًا كان هناك 47 موفدا وسفيرا، مشيرًا إلى أن هذا دليل على النشاط المكثف لهم أو بعبارة وزارة الخارجية اليوم كانوا يقومون برحلات مكوكية.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كان ابرز السفراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو السفير دحية بن خليفة الكلبي، وفي عهد النبي أرسل الرسول الكريم 15 سفيرًا إلى بلاد مختلفة".

وتابع "كان من بين هؤلاء السفراء هرقل ملك الروم، الحارث بن شمر ملك الغساسنة في الشام، كسرى عظيم الفرس، المقوقش ملك مصر، النجاشي ملك الحبشة، ملك عمان والبحرين وملوك اليمن، وتعامل الجميع باحترام وإرسال الهدايا إلى الرسول حتى لو لم يسلموا باستثناء كسرى والحارث بن شمر الذين تعاملوا بكبر وتعالي مع موفد النبي".

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