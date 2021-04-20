رضا تخلص من صديقيه بسم الذئاب وأشعل النيران فى أجسادهما بالمنيا



من صعيد مصر وتحديدا من قرية بني وركات تلك القرية التابعة إداريًا لمركز العدوة جمعت الصدقة بين كل من أبو زيد" شاب أربعيني، يعمل مزارعً ورضا إبن الثلاث والثلاثون عاما وثالثهم السيد" صاحب الـ 45 عامًا والذي يعمل مزارع ايضا ومقيم بقرية سمسطا ببني سويف وعاشوا حياة الأشقاء قبل أن يضحى بهم رضا.



وبعد فترة اتفق كل من أبو زيد" و" السيد" على شراء رؤوس ماشية بمبلغ مالى كبير ولكن لسوء الحظ كان يحضر فى ووسطهم صديقهم الثالث رضا الذى انتهز تلك الفرصة من أجل التخطيط للاستيلاء على أموالهم بطريقة شيطانية.



فكرة شيطانية



قرر رضا بعدما استمع إلى حديث أصدقاءه بأن يوههم بأنه على علاقة بتاجر مواشي كبير وسوف نستطيع أن نستقطع منه مبلغ لا بأس منه عكس التجار الذين لم نعرفهم لم يتخيل " ابوزيد " والسيد بان رضا سوف يكون أشد خائن لهم وهو من سوف يلقى بهم الى حافة النهاية ولكن بطريقة بشعة.



وبعدما اتفق رضا معه أصدقاءه على أن يتقابلان داخل مزرعة المجني عليه الأول «أبو زيد»، على أن يحضر المال لإتمام عملية الشراء، بعد أن أوهمهم بأنه اتفق مع التاجر الذي سيبيع لهم رؤوس الماشية.



جثث متفحمة



وفى يوم القوقعة قام رضا بشراء علبتي عصير وأضاف عليه مادة كيميائية سامة تستخدم في قتل الذئاب شديدة الخطور واصطحب معه عتلة حديدية وبعد وصولهم سحب رضا علبتى العصير وقام بمنحهم الى اصدقائه الذين سيطرت عليهم السعادة وظنوا بأن صديقهم يؤدي أكرمهم ولكن فور تناول العصير وحدث لهم تشنج شديد وفقدان الوعي تولى "رضا" بضربهم بالعتلة الحديدية حتى فارقوا الحياة ثم قام بسحب مبلغ 50 ألف جنيه والهواتف المحمولة، وسكب بنزين على سيارة المجني عليه الثاني وعلي سيارة الأول وإشعال النيران في جثة المجني عليه لإخفاء معالم الجريمة.



وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة بالمنيا، تفيد بمقتل كل من "أبو زيد. ح. م" 47 عامًا فلاح ومقيم بقرية بني وركات بالعدوة، و"السيد. ع. س"، 45 عامًا فلاح ومقيم بقرية سمسطا ببني سويف"، مع تفحم شخص من المذكورين تفحمًا كاملًا، ولم يتبين معالم الجريمة.



الوقوف على تفاصيل الواقعة



وعلى الفور، أمر اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة، مع قطاع الأمن الوطني والعام؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة وإجراءات التحريات الدقيقة وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة ومثولهم للعدالة.



النيابة العامة



قررت النيابة العامة بمركز العدوة في شمال المنيا، تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



"بعتنى بكام يا عشرى" هكذا وجه الفنان أحمد السقا حديثة الى صديق عمره عمرو واكد بعدما خانة وذلك خلال فيلم إبراهيم الأبيض ولكن مشهد الخيانة ظل يراود رضا الذى عكف طيلة حياته فى البحث عن فرصة من اجل الاستيلاء على أموال أصدقائه.