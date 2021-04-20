مصر تستضيف بطولة فيرست الدولية الودية للشطرنج بمشاركة 50 محترفا‎









مصر قبلة للاحداث و البطولات العالمية حيث تستعد الساحة الرياضية المصرية باستضافة بطولة فيرست الدولية للاساتذة الشطرنج والتي تقام في الفترة من 23 ابريل حتى 1 مايو المقبل





‏‎و يتم تنظيم البطولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي مشاركة مع ادارة الفيرست مول الجيزة بمشاركة اكثر من 50 لاعب دولي محترف في تنافس هو الأول من نوعه.





ومن جانبه اكد الجندي اهمية البطولة في خطة انتشار اللعبة في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للاحداث القارية والدولية





‏‎تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول.





‏‎ و يأتي اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا و بطل البحر الاوسط و اخرين من الاعبين المصنيفين دوليا، و يمكن لمحبي و متابعي اللعبة الحضور و مشاهدة المباريات بشكل يومي ابتدا من الساعة العاشرة مساء.





‏‎و تستعد الجهة المنظمة للحدث وهي شركة سلدار المالكة الفيرست مول الجيزة ، استقبال مزيد من الأحداث و المسابقات الدولية و ذلك في ظل رؤية و اهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضية.



