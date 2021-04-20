Advertisements

ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


رقصت النجمة ياسمين رئيس (فاتن حرفوش) بلدي ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ملوك الجدعنة، وذلك بعدما أنقذها سريّة (عمرو سعد) من الزواج بعنتر (وليد فواز) ودخل بيتهما، وقرأ الفاتحة مع صديقة سفينة (مصطفى شعبان) ووالدها حرفوش (محمد التاجي) لترقص بلدي من فرحتها هي وجميع أهل سفينة وسرية.

كما نشرت النجمة ياسمين رئيس ستوري على صفحة انستجرام الرسمية الخاصة بها وطلبت من الجمهور مشاركتها فرحتها على هاشتاج #فرحة_فاتن_وسرية.

وعقب عرض الحلقة على منصة شاهد vip، احتلت ياسمين رئيس التريند على تويتر والمسلسل على جوجل، وتهاتفت ردود الأفعال القوية على مواقع السوشال ميديا المختلفة ليكتب البعض "أجمل واحدة تليبس عباية بلدي" "هو ازاي محدش بيتكلم على جمال ياسمين رئيس" "ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة واخدة قلبي من أول حلقة" كما حازت النجمة على بعض الإشادات حول استخدامها للميكب الخفيف والكحل، وأيضًا شكلها المميز بالعباءة البلدي.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي
ياسمين رئيس ترقص بلدي في فرح شعبي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوك الجدعنه مسلسل ملوك الجدعنة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ

منذ 34 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين رئيس في بيروت لتصوير فاتن حرفوش في"ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس تنشر صور جديدة من كواليس "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس: تعمقت في حياة الفتاة الشعبية لأتقن فاتن حرفوش

ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة: " ناس زي عود الكبريت.. تعيش حكاكة وتموت محروقة"

ملوك الجدعنة تريند رقم 1 على شاهد VIP

ياسمين رئيس تبيع حلقها من أجل عمرو سعد في ملوك الجدعنة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر