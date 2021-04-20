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اختتام فعاليات تدريب الدفعة التاسعة من مبادرة "قدوة-تك"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
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اختتمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات تدريب الدفعة التاسعة من رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والذي نظم عبر الإنترنت، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.

وخلال الجلسة الختامية شارك عدد من الخبراء مجموعة من الخبرات والنصائح مع المتدربات حول متطلبات نجاح المشروع الحرفي وكيفية فهم السوق وتحقيق القيمة المضافة للمنتج واختيار الفئة المستهدفة من الجمهور، وأيضا دور تبادل المعارف والخبرة العملية في المجال الحرفي، والاستفادة من فرص التصدير المتاحة.

وتأتي الجلسة الختامية ضمن حزمة الخدمات الاستشارية المجانية التي تقدمها المبادرة برعاية وزارة الاتصالات، والتي تتضمن موضوعات متنوعة ذات صلة بريادة الأعمال من حيث بناء العلامات التجارية والحسابات المالية والتسعير وتقنين كيانات المشروعات، وصولا إلى التجارة الإلكترونية، وذلك لمواكبة الخطوات المتسارعة نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

ويتزامن تخرج الدفعة التاسعة من المتدربات مع مرور عام على بدء تنظيم التدريبات عبر الإنترنت.. وضمت الدفعة عدد من السيدات من ذوي الهمم، إلى جانب سيدات متعافيات من مرض السرطان واللاتي التحقن بالبرنامج التدريبي لبناء مهاراتهن في التسويق الرقمي بطريقة احترافية واقتحام أسواق المنافسة والتصدير.

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