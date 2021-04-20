اتفاق شقيقات شريف سلامة على أخذ حقهم في الورث.. أحداث الحلقة التاسعة من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل "لحم غزال"، والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت أحداث الحلقة اعتراف "سيد" لزوجاته أنه سيتزوج الثالثة، مما جعل رحاب الجمل وهي زوجته الأولى تطلب الطلاق منه وتريد الخروج من المنزل ولكنه اعتذر لها.



وانتهت الحلقة بمشهد اتفاق عائلة المعلم "علي مأمون" على أخذ حقهم من شريف سلامة وذلك عقب اتفاقه على بيع محلات الجذارة وكل أملاكه والتي يرثها من والده هو وشقيقاته وسمع حديثهم مما جعل من المقرر أن يحدث شجار بينهم في الحلقة القادمة.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

