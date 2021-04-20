اغتيال العقيد محمد مبروك.. الجمهور ينتظر الحلقة الـ8 من "الاختيار 2"

تبدأ بعد قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة حادث اغتيال العقيد، محمد مبروك على يد عناصر الإخوان حيث خطط جماعة الإخوان في آخر الحلقة السابقة لوقف جميع خططهم لحين التخلص منه.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

