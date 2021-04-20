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ناجلسمان مرشح لخلافة مورينيو في توتنهام

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المرشح الأبرز لتدريب توتنهام الإنجليزي خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته من منصبه مؤخرًا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الألماني الشاب جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني الأقرب لخلافة مورينيو في منصبه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناجلسمان البالغ من العمر 34 عاماً يخوض مغامرة مميزة مع لايبزيج بعد فترة رائعة كذلك مع فريقه السابق هوفنهايم الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 28 عاماً فقط.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الحديث يدور عن أسماء أخرى قد يتعاقد معها النادي الإنجليزي على رأسهم الإيطالي ماوريسيو ساري والإيرلندي الشمالي براندون رودجرز المدير الفني لليستر سيتي الإنجليزي.

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