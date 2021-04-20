موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقبلة في الدوري المصري





يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفًا على الإنتاج الحربي على أرضية ملعب ستاد السلام بالقاهرة، ضمن إطار منافسات بالجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.





موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل الموافق 22 أبريل.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد مُني بهزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام غريمه التقليدي الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.



