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هل تعطر المرأة في نهار رمضان يفطر؟.. المفتي يوضح

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حكم تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجي، كما أوضح حكم تعطر المرأة في نهار رمضان.

وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين منها، ويمكن إخراجها لعام أو عامين قادمين للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضاف أنه يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين منها، ويمكن إخراجها لعام أو عامين قادمين للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مضيفا: "مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة يغطي المنافع العامة التي يستفيد منها الجميع كالمستشفيات والمعاهد التعليمية وشق القنوات وغيرها.

كما أشار إلى أن فترة الليل إباحة ومشروعية لكل ما كان ممنوعا من المباحات في نهار رمضان، متابعا: "في الأمر متسعًا وإباحة، وخاصة أن الطرف الآخر له متطلبات يجب أخذها في الاعتبار.

وعن تعطر المرأة الصائمة في نهار رمضان قال مفتي الجمهورية: إن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح.

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