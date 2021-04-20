بعد قليل.. الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

تبدأ بعد قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" والمقرر إذاعته في تمام الساعة الـ9 مساء على قناة "on".



وشهدت أحداث الحلقة السابقة أحداث تطهير كرداسة من البؤر الإرهابية، واستشهاد اللواء نبيل فراج، واعتراف يوسف الرفاعي لـ"عاليا" بحبه لها.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

