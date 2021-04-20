اسم الشهرة 7.. محمد مجدي أفشة «بائع الفراخ» الذي قهر الزمالك بـ«القاضية»

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة السابعة من سلسلة "اسم الشهرة" هو نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، صاحب الموهبة الكروية الكبيرة، والإمكانيات الفنية العالية والذي ساهم بفضل هدفه القاتل في مرمى الزمالك في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في فوز فريقه بنتيجة 2/1 والتتويج بلقب البطولة القارية، وهو الهدف الذي انتفض معه المعلق التونسي عصام الشوالي وأطلق جملته الشهيرة "القاضية ممكن" والتي يتغنى بها الأهلاوية حتى الآن.

وجاء لقب "أفشة" الذي يشتهر به نجم الأهلي ووفقًا لتصريحات سابقة له بسبب عمله مع والدته في محل لبيع "الفراخ" حيث كان يقوم بـ"قفش" الفراخ لتقوم والدته بذبحها مما جعل البعض يطلق عليه هذا اللقب، وكان أول من أطلق عليه هذا اللقب ابن عمه أحمد جمال ليظل ملازمًا له حتى بعدما اشتهر في عالم الساحرة المستديرة.





محمد مجدي أفشة من مواليد 5 مارس لعام 1996، في الجيزة، بدأ مشواره الحقيقي مع كرة القدم ضمن قطاع الناشئين في نادي انبي، وبعد تألقه اللافت للأنظار تم تصعيده للفريق الأول وقدم عروضا قوية مع الفريق البترولي دفعت كبار الأندية تتصارع لضمه ونجح نادي بيراميدز في الحصول على خدماته عام 2018 وظهر معه بمستوى طيب وساهم في تحقيق انتصارات الفريق السماوي.





انتقل محمد أفشة إلى النادي الأهلي في صيف 2019، وخاض مع الفريق الأحمر 66 مباراة، وسجل 12 هدفًا أهمها "هدف القاضية" في شباك الزمالك بنهائي القرن الموسم الماضي، حصد اللاعب مع المارد الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، كما شارك مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وحقق مع الفريق الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.



