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"الخائن". .بدء الحلقة الثامنة من "الاختيار 2" والتي تشهد خيانة محمد عويس لـ محمد مبروك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار2" والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة "on" في تمام الساعة الـ9، وسميت الحلقة الثامنة من المسلسل باسم "الخائن".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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