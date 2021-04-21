أبرز تصريحات وزيرة البيئة عن وادي الحيتان (إنفواجراف)

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفال باليوم العالمي للتراث، مؤكدة أن الوزارة بذلت جهودا كثيرة لتطوير مواقع التراث الطبيعي والثقافي بمحميتي وادى الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها، كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا ونموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال أطلاقها لحملتها الاعلامية لدعم السياحة البيئية "إيكو إيجبت" والتعريف بالمحميات الطبيعية وخاصة محميات مواقع التراث العالمي.





وأعلنت خلال الاحتفال أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادى الحيتان كموقع تراث عالمي نال اشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي.





وترصد " الفجر " من خلال إنفواجراف أبرز تصريحات وزيرة البيئة عن وادي الحيتان:

1_قيم من مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعي كأحد المواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020.





-2_يشتهر الوادي فبحريات الحيتان التي يبلغ عمرها ٤٠ مليون عام.





3_ يعتبر الوادي أيقونة تعكس تغير الحياة علي وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش علي اليابسة الي الانتقال إلى البحر.





4_ساهم الموقع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 آلاف فرصة.





5_كما يساهم في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300% مما ساهم في إنعاش السياحة الداخلية خلال فترة كورونا.



