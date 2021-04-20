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كهربا يكشف موقفه من العودة للزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمود عبد المنعم كهربا جناح النادى الأهلى، موقفه من العودة للزمالك في المستقبل.


وقال كهربا اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب أن يعود من جديد إلى نادى الزمالك.

 

وتابع كهربا عبر قناة "المحور"، إنه يرغب فى أن يختم مسيرته الكروية فى النادى الأهلى، ويسعى للاستمرار مع المارد الأحمر لمدة عشرة سنوات حتى يصبح سنه 37 سنة.

  

وعلق كهربا عن أزمته ومشادته مع جماهير نادى الزمالك، مؤكدًا أنه حزن بسبب ما فعله وقتها إلا أنه وقتها كان يسجل أهدافًا ويصنعها ورغم ذلك يجد من يسبه بأمه رغم أنه كان ينتظر الدعم من الجمهور.

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