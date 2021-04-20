أنغامي تستحوذ على تترات رمضان حصريًا قبل أي منصة موسيقية أخرى







وجبة غنائية مميزة يتم تقديمها هذا العام بصحبة مسلسلات رمضان 2021، بباقة متنوعة من أفضل تترات المسلسلات.



ويعد تتر أي مسلسل هو عنصرا أساسيا من عناصر نجاح أي عمل درامي، فالجمهور ارتبط بمسلسلات كثيرة في تاريخ الدراما المصرية من خلال تتراتها.





وكعادتها أنغامي تقدم كل ما هو جديد وحصري لمشتركيها فهذا العام رمضان مميز على أنغامي من خلال توفير كل تترات المسلسلات وخصوصا مسلسلات الشركة المتحدة ( سينرجي )

فعند زيارتك للمنصه الموسيقية الأولى في الوطن العربي وشمال إفريقيا ستجد تترات مسلسلات رمضان التالية.



البداية كانت مع تامر حسنى، والذي خطف الأنظار وغنى لأول مرة بالصعيدي تتر مسلسل "نسل الأغراب" والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا.



ويقدم المطرب إبراهيم الحكمي أغنية "البيوت مرايات" كتتر لمسلسل "اللى مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.



كما يغنى الفنان مدحت صالح اغنية مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة أحمد عز، هند صبري.



ويغنى رامي جمال تتر مسلسل بين السما والأرض، في أولى تجاربه في غناء تترات، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي.



يغني الفنان أحمد سعد تتر مسلسل "الاختيار 2"، وهي بعنوان "روحنا فى إيدينا" كلمات نصر الدين التاجي، وألحان وتوزيع أحمد فرحات.



وبأغنية مميزة يشدو المطرب تامر عاشور بتتر مسلسل "ولاد ناس"، وهي أغنية من كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.





وتألقت النجمة السورية أصالة بغناء تتر مسلسل "قصر النيل"

وكذلك تألقت النجمة كارول سماحة بغناء تتر مسلسل "ضد الكسر" والذين يمكنكم سماعهم بشكل حصري على أنغامي



بالإضافة إلى تترات مسلسلات



تتر مسلسل هجمة مرتدة

تتر مسلسل القاهرة كابول

تتر مسلسل وكل ما نفترق

تتر مسلسل حرب أهلية

تتر مسلسل لعبة نيوتن

تتر مسلسل نجيب زاهي زركش

تتر مسلسل ضل راجل

تتر مسلسل موسي

تتر مسلسل النمر

تتر مسلسل أحسن أب