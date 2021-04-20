Advertisements

هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟ .. المفتي يوضح

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريص غاية الحرص على الاعتكاف في الـ 10 أيام الأواخر من رمضان كل عام، مشيرا إلى أن الاعتكاف في المسجد فقط.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها الخاصة بفيروس كورونا، منعت السلطات الاعتكاق ولذلك علينا أن نقول سمعة وطاعة.

وتابع مفتي الديار المصرية: "تسقط سنة الاعتكاف عند فوات المحل ولا تجوز أن تكون في المنزل"، متابعا:"على الجميع السمع والطاعة فيما يقوله المختصون بالأمر، فهم أدرى من غيرهم، وأما الاعتكاف في البيت فلا محل للاعتكاف في البيت، ولكن هناك بدائل أخرى من الذكر وقراءة القرآن.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر