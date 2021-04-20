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فريق عمل "ضل راجل" يواصل تصدر التريند

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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واصل مسلسل "ضل راجل" تصدره علي مؤشرات البحث بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت تعليقات الجمهور علي تويتر: "المسلسل رائع واداء ياسر جلال متميز" وكتب اخر: "ليه ياشهد عملتي كده" وكتب اخر: "ياسر جلال الاب حسيت أنه ابويا" ودعا آخر له أن يلتقي بفاعل هذه الجريمة في ابنته.


وكان قد احتفل فريق عمل مسلسل "ضل راجل" بعيد ميلاد النجم ياسر جلال بحضور الفنان محمود عبد المغني ورنا رئيس ونبيل نور الدين والمخرج أحمد صالح.

من ناحية أخري اعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بهذه المفاجأة حيث يوافق عيد ميلاده ١٦ من شهر ابريل الجاري .


وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا


مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.
فريق عمل ضل راجل يواصل تصدر التريند

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