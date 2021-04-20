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بدء تداول العقود الآجلة للروبية الباكستانية في بورصة دبي للذهب والسلع

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
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 أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن إطلاق العقود الآجلة للروبية الباكستانية التي أصبحت متاحة للتداول الآن.

وباعتبارها العقود الأولى من نوعها يتم تداولها في أي بورصة مرخّصة في العالم ستوفر العقود الآجلة للروبية الباكستانية لأعضاء البورصة وعملائهم أفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة من خلال تداول الروبية الباكستانية كما ستوفر هذه العقود الفرصة لتداول مجموعة واسعة من منتجات العملات الأجنبية المتداولة حالياً في بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "يسرنا أن نطلق أخيراً العقود الآجلة للروبية الباكستانية، والتي تشكّل إضافة مهمة لمجموعة منتجاتنا الحالية حيث ستسمح للمشاركين في سوق بورصة دبي للذهب والسلع بالاستفادة بشكل أكبر من الأسواق الآسيوية ومع دخولنا في الربع الثاني من عام 2021 ما زلنا نشهد اهتماماً قوياً بالمزيد من منتجات العملات ونقوم حاليا باستكشاف الفرص المتاحة لإطلاق مبادرات مماثلة قريبا".

وتبلغ قيمة العقد الجديد 2،000،000 وحدة من عملة العقد الأساسية /الروبية الباكستانية/ ويجري تداوله وتسويته النقدية بالدولار الأمريكي على أساس السعر المرجعي المعلن في آخر يوم تداول وتمتد ساعات التداول من 07:00 وحتى 23:55 بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج.

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