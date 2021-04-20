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اليمن يطلق حملة التطعيم ضد كورونا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدأت اليوم الثلاثاء حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بعد ثلاثة أسابيع من وصول أول شحنة من برنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات إلى البلاد.

 

وانطلقت حملة التطعيم في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد ومقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث تلقى كل من وزير الصحة وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن فيليب دواميل جرعة إظهارا للثقة باللقاح.

 

وقالت إشراق السباعي، التي تعمل في اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، إن توزيع اللقاح اليوم الثلاثاء شمل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقط، مضيفة أنه يجري إرسال عشرة آلاف جرعة إلى صنعاء من خلال منظمة الصحة العالمية.

 

وتسلم اليمن يوم 31 مارس 360 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، تمثل جزءا من حصة من "كوفاكس" يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري.

 

ومنذ منتصف فبراير هناك زيادة هائلة في حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في اليمن، ما يلقي بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي تمزق تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

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كورونا حملة التطعيم ضد كورونا اليمن

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