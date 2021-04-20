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نجاة وزير الداخلية محمد إبراهيم من الموت.. بداية الحلقة الـ8 من مسلسل "الاختيار 2"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وظهر تحقيق رجال الأمن الوطني في قضية اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، حيث نجى من انفجار سيارة مفخخة يوم 5 سبتمبر، بمنطقة مصطفى النحاس ونجاته من الموت.

وكان يحقق ويبحث في هذه القضية العقيد محمد مبروك، واستمر تخطيط عناصر الإخوان لقتل العقيد محمد مبروك والذي كشف أسرار عملياتهم الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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