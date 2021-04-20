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معتز عبد الفتاح عن زيارة رئيس الوزراء لليبيا: "فتح عظيم"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و11 وزيرا إلى ليبيا لتوقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين؛ بمثابة فتح عظيم.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس"، عبر فضائية "الشمس": "استقرار ليبيا حلم نحلم به منذ 2011، لازم نساعدهم ويساعدونا، مصر ستستفيد كثيرا من فتح آفاق العمل في ليبيا، والأهم أن ليبيا ستستفيد أكثر في الطريق نحو إعادة إعمارها".

تابع: "زيارة رئيس الوزراء والوزراء لليبيا من أجل أن نقول لهم نحن إلى جانبكم، نحن معا، أهمية مصر وليبيا لبعضهما لا مثيل لها، وينبغي أن نكون معا في هذه المرحلة وكل المراحل، والحمد لله الأمور تستقر في ليبيا سياسيا وتتحسن اقتصاديا".

واصل: "سعداء بهذه الخطوة للغاية، ليبيا ليست جارة بحكم الجغرافيا، لكنها شقيقة بحكم التاريخ والحاضر والمستقبل".

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