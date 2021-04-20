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الحلقة الثامنة من "الاختيار 2" تظهر قوة علاقة العقيد محمد مبروك بزملائه

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أظهرت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار2" علاقة الصداقة القوية التي ربطت المقدم زكريا يونس بـ العقيد محمد مبروك.

وظهر ذلك من خلال اتفاق زوجات الثنائي محمد مبروك وزكريا يونس، على بعض طرق التربية الحديثة والتي جعلت "مبروك" و"يونس" يضطرو للذهاب إلى النادي.


كما قويت العلاقة العاطفية بين "عاليا" و"يوسف الرفاعي" عقب قراراه بخطبتها.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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