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حسام موافي: لهذا السبب أوصى النبي بمنع البصل والثوم يوم الجمعة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن من أسباب انتفاخ القولون البصل والثوم خاصة أن بها غازات طيارة تمتص في القولون، مشيرا إلى أن الرسول عندما أوصى بمنع البصل والثوم يوم الجمعة كان له بعد علمي.


وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النفس فاضح ويمكن التشخيص من رائحة النفس، معلقا: "محدش يقول ياخد لبان عشان رائحة الفم.. الرائحة في نفس وليس الفم".

وأشار إلى أن انتفاخ البطن عبارة عن وجود غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي، الذي يتكون من المعدة والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة او القولون، متابعا: 3 أشخاص معرضين للانتفاخ الأول هو المدخن الذي يشتكي من غاز كثير في المعدة. فالدخان يصل للمعدة مع التدخين والشخص الثاني أو السبب الثاني هو العصبية فالشخص العصبي يصاب بانتفاخ لأنه يبتلع هواء كثير أثناء الكلام بينما السبب الثالث هو شرب المياه الغازية أثناء الطعام وهي عادة سيئة يجب التوقف عنها.

ونوه بأن جرثومة المعدة لا تسبب انتفاخ كبير ولكنها تؤدي إلى الحموضة أكثر، مشيرا إلى أن الأمعاء الدقيقة إذا وجد بها غاز يكون هناك أزمة كبيرة.

وأكمل: 2 أسباب تمنع تكاثر الغازات في الأمعاء الدقيقة فهي مائلة ولذلك لا يثبت بها الغاز اما السبب الثاني فهي الحركة السريعة للامعاء الدقيقة والسبب الثالث تدفق الدم بكثرة للامعاء الدقيقة"، موضحا أن أكثر من 90 % من الانتفاخ يكون في القولون.

وأكد أن الاستسهال في تشخيص الأزمة بقولون عصبي أمر خطير ويجب الفحص جيدا لأن الأعراض متشابهة مع أمراض أخرى.

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