صراع إنجليزي فرنسي على نجم وست بروميتش

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن 3 أندية تسعى للحصول على خدمات الإنجليزي أينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال المعار إلى ويست بروميتش الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ليدز يونايتد الإنجليزي حدد نايلز كهدف محتمل للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليدز يخطط لتقديم عرض في الميركاتو الصيفي للنجم الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا المعار حاليًا إلى ويست بروميتش ألبيون لكنه قد يواجه منافسة من كريستال بالاس الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه موناكو الفرنسي ارتبد أيضًا بميتلاند نايلز الذي لا يزال لديه موسمين في عقده الحالي مع المدفعجية.



