الإفتاء توضح حكم إفطار مرضى كورونا في رمضان

ورد سؤال، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: "هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟".



وقالت الإفتاء، خلال إجابتها على السؤال، إن من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فهم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض؛ إذ في علاجهم مصلحة استنقاذهم، ووقاية الناس من العدوى، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم، فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعًا، وواجبهم الالتزام الأمين بقول المختصين.

