النصر السعودي يتعثر أمام فولاد في دوري أبطال آسيا









تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أمام نظيره فولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، الذي أقيم على أرضية ملعب استاد مريول بارك، بين النصر السعودي وفولاد الإيراني.





افتتح التهديف عبدالاله العمري لاعب النصر السعودي في شباك فريقه لصالح فولاد، عند الدقيقة 52، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.





فيما أدرك بيتروس هدف التعادل للفريق السعودي في الدقيقة 69، من صناعة سامي النجعي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 5 نقاط محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، فيما رفع فولاد رصيده إلى 5 نقاط محتلا المركز الثاني.





جدير بالذكر أن النصر السعودي فاز أمام السد القطري في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



