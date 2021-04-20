Advertisements

بعد تشيلسي.. عملاق جديد ينسحب من بطولة دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك نادٍ إنجليزي أخر سينحسب من بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد قرار تشيلسي بالانسحاب.

وقالت صحيفة "ذان صن" البريطانية أن مانشستر سيتي يقترب من الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وبعد وقت قصير من اعلان هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من البطولة الجديدة، يبدو أن سيتي سيسير على خطاه.

وكان سيتي واحداً من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز، أعلنت انضمامها لدوري السوبر وسط معارضة واسعة النطاق من داخل وخارج اللعبة.

وفي وقت سابق اليوم قال مدرب سيتي بيب غوارديولا إن "دوري السوبر‭ ‬ليس من الرياضة في شيء".

أخبار تهمك

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ ساعة و 23 دقيقة

حسام موافي: لهذا السبب أوصى النبي بمنع البصل والثوم يوم الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ

منذ 39 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر