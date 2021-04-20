دعوة رسمية للسيسي.. التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد المصري لطرابلس

استقبلت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء، وفدا رسميا مصريا يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعه و11 وزيرا لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقبل بدء جلسة مباحثات ثنائية بين البلدين، أقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

الوفد المصري

يضم الوفد المصري وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

احتفاء ليبي بالدور المصري

ثمن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الدور المصري في دعم الحوار السياسي في إيجاد حل شامل للأزمة في ليبيا، متمنيا استمرار مصر في دعمها مع كل دول المنطقة في المساعدة في تحقيق الاستقرار بليبيا، لافتا إلى أنه سيكون هناك توفير تعاون واسع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

سلام السيسي للشعب الليبي

نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لليبيا ودعم مصر قيادة وشعبا للأشقاء في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مساء اليوم، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، مشددا على وجود مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع ليبيا.

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر وليبيا

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، كما تم التوقيع أيضا على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

العلاقات المصرية الليبية أبدية

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، زيارته اليوم إلى طرابلس بالـ" تاريخية" مؤكدا أنها تسهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، "لأن مصر هي عمق لليبيا، وليبيا هي عمق لمصر".

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسي للحكومة الليبية، مشيرا إلى أن الزيارة ستثمر على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، لكن الهدف الأهم هو وضع خطة زمنية وتنفيذية واضحة للمذكرات.

دعم ليبيا في جائحة كورونا

وأكد مدبولي، حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء الليبيين في جائحة فيروس كورونا، قائلا: "لن نتأخر عن أي طلبات، وكل الدعم الذي سيطلبونه لن نتأخر فيه خلال المرحلة المقبلة".

وشدد على أن زيارته بصفته رئيسا للحكومة المصرية هو رسالة دعم كبيرة إلى ليبيا والحكومة الوطنية في سبيل نجاحها لإتمام المهام التاريخية، وتحقيق التقدم خلال الفترة المقبلة.

دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة ليبيا

وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل زيارة العاصمة الليبية طرابلس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.