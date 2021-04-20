باسل خياط يخون زوجته للمرة الثانية في "حرب أهلية"



فيما يبدو كمقدمة لمشكلة كبيرة يقع فيها باسل خياط في دور الطبيب يوسف بمسلسل حرب أهلية، تكتشف زوجته فريدة (أروى جودة) خيانته للمرة الثانية لكن هذه المرة مع صديقتها نادين (سينتيا خليفة).



ورغم تهربه من التعامل مع نادين بعد كشف تمارا (جميلة عوض) لهما في منزل والدها حتى لا ينفضح، فإن ذلك لم يمنع كشفه بعدما لاحظت زوجته معرفته بسفر زوج نادين ومحاولة صديقتها مداراة الأمر، ما دفع فريدة إلى التجسس عليهما لتكتشف خيانته لها.



حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

