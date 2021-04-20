نائب بالشيوخ: تعديلات قانون التعليم تزيد حجم الأعباء على الأسرة

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، إن كل نواب مجلس شيوخ اكدوا دعمهم لتطوير التعليم في مصر، خاصة ان الحكومة تقوم بدور كبير في تطوير العملية التعليمية، في ظل مواجهة الدولة العديد من التحديات، وهذا الأمر يستدعي المزيد من التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة.



ولفت "تركي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، إلى أن التشريعات لابد أن تكون مناسبة لرؤية الدولة في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن العبرة ليست في سرعة اصدار قانون جديد للتعليم، ولكن في اصدار قانون يصب في مصلحة المواطن، ولا يشكل له أي عبء.



وأوضح أن التعديل الجديد للقانون يزيد الأعباء على الأسرة من خلال تحويل الثانوية العامة لثلاثة سنوات بدلًا من عام واحد.

