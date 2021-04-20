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نائب: مشروع قانون التعليم الجديد يتنافى مع المجانية ومبدأ تكافؤ الفرص

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن القول بأن مجلس الشيوخ رفض تطوير التعليم في مصر غير صحيح على الإطلاق، وما كان مطروح هو تعديل بعض المواد الخاصة بقانون التعليم التي تدور حول السنوات التراكمية او عودة نظام التحسين بحد أقصى 5 آلاف جنيه".

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن تجربة الامتحان على التابلت ما زال يواجه بعد التحديات، خاصة ان بعض الطلاب في القرى قد يواجه بعض المشاكل بسبب ضعف الانترنت.

ولفت إلى ان تعديل القانون يتضمن تحسن المجموع من خلال رسوم، وهذا يعطي ميزة للطلبة القادرين عن الطلاب الغير قادرين، وهذا ينفي مبدأ تكافؤ الفرص، وكفالة الدولة للتعليم المجاني بكافة مراحله.

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