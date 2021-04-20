كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك





تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة فادحة أمام النادي الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف على الرغم من الغيابات الكبيرة التي ضربت القلعة الحمراء قبل المواجهة.





وتمثلت توابع زلزال قمة مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز في تقلص فرص ثلاثة لاعبين من البيت الأبيض بأوامر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





حيث ستشهد الفترة القادمة إبتعاد إثنين من العناصر الأساسية عن تشكيلة الفريق وهم محمود علاء المدافع بالإضافة إلى صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما.





في الوقت الذي طلب فيه كارتيرون محاولة إيجاد عرض للمغربي حميد أحداد للرحيل عن صفوف الفريق من أجل ضم مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



