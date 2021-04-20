ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، حسم واحدة من كبرى صفقاته الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.





وقالت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في انتقالات الصيف المقبل.





وأوضحت الشبكة، أن ديفيد ألابا سيقوم بتوقيع عقده مع ريال مدريد حتى عام 2026، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





وكان ديفيد ألابا أعلن قبل فترة قليلة، رحيله عن فريق بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده.





جدير بالذكر أن ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني شارك في الموسم الحالي من البوندسليجا، 28 مباراة حتى الآن، سجل هدفين وصنع مثلهما.



