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مانشستر سيتي وتشيلسي يقرران الانسحاب من السوبر الأوروبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء إن مانشستر سيتي يقترب من الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

 

وبعد وقت قصير من اعلان هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من البطولة الجديدة، يبدو أن سيتي سيسير على خطاه.

 

وكان سيتي واحداً من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز، أعلنت انضمامها لدوري السوبر وسط معارضة واسعة النطاق من داخل وخارج اللعبة.

 

وفي وقت سابق اليوم قال مدرب سيتي بيب غوارديولا إن "دوري السوبر ليس من الرياضة في شيء".

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