Advertisements
مانشستر سيتي وتشيلسي يقرران الانسحاب من السوبر الأوروبي
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:32 م
وكالات
Advertisements
قالت
صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء إن مانشستر سيتي يقترب من الانسحاب من دوري السوبر
الأوروبي لكرة القدم.
وبعد
وقت قصير من اعلان هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن تشيلسي يجهز أوراقه
للانسحاب من البطولة الجديدة، يبدو أن سيتي سيسير على خطاه.
وكان
سيتي واحداً من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز، أعلنت انضمامها لدوري السوبر
وسط معارضة واسعة النطاق من داخل وخارج اللعبة.
وفي
وقت سابق اليوم قال مدرب سيتي بيب غوارديولا إن "دوري السوبر ليس من الرياضة في شيء".
Advertisements